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Запаси вугілля на українських ТЕС вдвічі перевищують торішні, – Шмигаль

При цьому споживання вугілля у 2022-му на 18% менше, ніж минулого року.

Запаси вугілля на українських ТЕС вдвічі перевищують торішні, – Шмигаль

Запаси вугілля на складах українських теплоелекростанцій (ТЕС) станом на 16 лютого становлять 820 тис. тонн, що майже вдвічі перевищує показники на відповідну дату 2021 року.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді 18 лютого повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"На 16 лютого на складах 820 тис. тонн вугілля, це майже вдвічі більше, ніж на цей період минулого року. При цьому споживання вугілля поточного лютого на 18% менше, ніж минулого", – цитує главу уряду "Інтерфакс-Україна".

За словами прем’єр-міністра, до кінця лютого обсяг імпортного вугілля, постачання якого розпочалося у листопаді 2021 року, перевищить 1,6 млн тонн, у березні очікується надходження ще 391 тонни. Також зростає видобуток вугілля на українських шахтах.

Торік на початку грудня Міненерго констатувало, що запаси вугілля державних ТЕС удвічі нижчі від мінімально допустимого рівня. Найбільш критичною ситуація станом на 3 грудня була на Вуглегірській ТЕС.

17 грудня голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що проблема з нестачею вугілля в Україні вирішена. За його словами, Україна зараз видобуває та імпортує 2 млн тонн на місяць при споживанні 1,7 млн.

Голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Андрій Герус повідомляв, що запаси вугілля в Україні перевищили показник 2021 року. Станом на 17 січня від початку зими вони зросли на 51%.

11 січня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна, незважаючи на збільшення споживання електроенергії, нарощує запаси вугілля на складах ТЕС.

За його словами, зараз в Україні спостерігається суттєве збільшення споживання електричної енергії – на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте основне навантаження припадає не на вугільні станції, а на атомні. 

Уже в лютому Галущенко запевнив, що ріст запасів вугілля на складах теплової генерації стабільний. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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