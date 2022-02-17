22 лютого (вівторок) 2022 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році”
Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua
Експерти «Growford Institute» презентують дослідження “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році: криза монетарного режиму”.
Питання до обговорення:
- Глобальні тренди фінансової сфери
- Інфляція. Аналіз та прогноз
- Ситуація на валютному ринку та обмінний курс
- Ліквідність банківської системи України
- Кредитування економіки
- Пошук оптимального монетарного режиму
Учасники круглого столу:
- Віталій Ломакович, радник міністра фінансів України, засновник Growford Institute (співавтор дослідження)
- Михайло Джус, завідувач відділу грошових ринків Growford Institute (співавтор дослідження)
- Тетяна Богдан, директор з наукової роботи Growford Institute, доктор економічних наук
Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.
Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць у прес-центрі обмежена).
Передбачено пряму трансляцію заходу на сайті LB.ua.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).