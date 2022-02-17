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В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році”

Експерти «Growford Institute» презентують дослідження “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році: криза монетарного режиму”.

В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році”
Фото: Макс Требухов

22 лютого (вівторок) 2022 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році”

Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу  LB.ua

Експерти «Growford Institute» презентують дослідження “Стан грошової сфери в Україні у 2021 році: криза монетарного режиму”.

Питання до обговорення:

- Глобальні тренди фінансової сфери 

- Інфляція. Аналіз та прогноз

- Ситуація на валютному ринку та обмінний курс

- Ліквідність банківської системи України

- Кредитування економіки

- Пошук оптимального монетарного режиму

Учасники круглого столу: 

 - Віталій Ломакович, радник міністра фінансів України, засновник Growford Institute (співавтор дослідження)

Михайло Джус, завідувач відділу грошових ринків Growford Institute (співавтор дослідження)

Тетяна Богдан, директор з наукової роботи Growford Institute, доктор економічних наук

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць у прес-центрі обмежена).

Передбачено пряму трансляцію заходу на сайті LB.ua.

 Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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