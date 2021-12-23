Обсяги виробництва "Укроборонпрому" в 2021 році зросли на 6,4 мільярда гривень, – Гусєв

Генеральний директор “Укроборонпрому" Юрій Гусєв переконаний, що реформа ДК «Укроборонпром» забезпечить не лише зростання оборонної галузі, але й підсилить національну безпеку України. Про це він заявив під час круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

«Ми маємо закон про реформування оборонної галузі, який відповідає усім міжнародним стандартам. І я переконаний, що його втілення, тобто сама реформа і перетворення, які за нею йдуть, принесуть і зростання виробництв, і підсилять оборонну спроможність нашої країни», - зазначив очільник “Укроборонпрому".

Говорячи про основні показники діяльності Концерну за минулий рік, Юрій Гусєв звернув увагу на те, що за результатами 2020 року обсяги виробництва підприємствами «Укроборонпрому» зросли на 2% проти 2019-го, а за результатами цього року прогнозоване зростання - майже на 21% до минулого року, це орієнтовно на 6,4 млрд гривень більше.

Також, за його словами, станом на 20 грудня, підприємствами «Укроборонпрому» було виготовлено, модернізовано і відремонтовано понад 3300 одиниць озброєння та військової техніки.

«Спецекспортери, які входять до складу державного концерну, також демонструють зростання: надходження коштів від їхньої діяльності лише за 11 місяців перевищило показник усього минулого року на 9% або на понад 44 млн доларів, а сума укладених контрактів зросла майже на 126 мільйонів доларів, або на 20%.

Водночас завдяки торгам у системі Prozorro розрахункова економія, яку підприємства Концерну досягли з початку 2020 року, дорівнює майже 1,4 млрд грн. При цьому, у 2021 році підтверджена економія коштів перевищила показник 2020 року на 58% і склала 715 млн грн», - зазначив голова «Укроборонпрому».

Під час круглого столу Юрій Гусєв презентував план реформування ДК «Укроборонпром» у 2022 році та нагадав, що трансформація концерну відбуватиметься в три етапи. Перші два – корпоратизація підприємств та формування галузевих науково-виробничих об’єднань мають завершитись у квітні 2022 року, а на третьому етапі, який планується розпочати в червні-липні 2022 року, відбуватимуться операції з майном цих підприємств.