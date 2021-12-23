Путін заявив, що Німеччина перепродує російський газ Україні і тому ціна росте

"Нам казали: ринок відрегулює. Ось він і відрегулював - газ по $2 тис. за тисячу кубів".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що зростання ціни на газ в Європі відбувається не через "Газпром", а через дії трейдерів, які перепродують його в Україну.

Про це він сказав на пресконференції в четвер, 23 грудня.

Газові ціни в Європі підскочили до рекордних 2 тис. доларів за тисячу кубів після призупинення транспортування газу трубопроводом "Ямал - Європа". За словами Путіна, відповідальність за це лежить на європейських контрагентах "Газпрому".

"[Газпром] не забронював цей трафік, тому що його контрагенти, в першу чергу німецькі та французькі, які купують газ за цим маршрутом, не виставили заявок на купівлю. А що вони почали робити? В реверсному режимі включили цей маршрут - з ФРН до Польщі. Чому? Та тому що ми постачаємо до ФРН газ за довгостроковими контрактами, а ціна в 3-7 раз дешевша, ніж на споті. Перепродавши 1 млрд кубометрів газу, можна заробити майже 1 млрд доларів. Це бізнес", - сказав Путін.

Він вважає, що цей газ продають до України.

"Є конектор, труба, яка з'єднує польську газотранспортну систему з українською. Об'єм - 3 млн кубометрів на добу. Саме стільки з ФРН і подають до Польщі. У мене є всі підстави думати, що в підсумку цей газ іде до України. І споживачам в Європі та ФРН варто знати, що відбувається, і може, звернутися до певних інстанцій з проханням пояснити цю ситуацію. Замість того, щоб подавати до Польщі та до України, намагаючись підтримати там штани комусь, краще постачати до Європи і вплинути на ціну на споті. Ні! Туди почали качати, у зворотний бік", - заявив Путін.

Він також наголосив, що ця ситуація підтверджує важливість довгострокових контрактів. "Ні, казала нам Єврокомісія, ринок відрегулює. Ось він і відрегулював - газ по $2 тис. за тисячу кубів", - сказав він.

Нагадаємо, що цього тижня спотова ціна на газ в Європі встановила новий історичний рекорд, подолавши позначку 2200 доларів за тисячу кубометрів.

Ціна зростала на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал - Європа", а також падіння вітрогенерації в Європі.