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"Київводоканал" анонсував підвищення тарифів на холодну воду

Перегляд тарифів зумовлений збільшенням витрат на енергоносії і підтримання робочого стану основних засобів.

"Київводоканал" анонсував підвищення тарифів на холодну воду
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві підвищать тарифи на централізоване холодне водопостачання та водовідведення загалом до 30,384 грн за 1 кубометр.

Відповідне рішення на засіданні в середу ухвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє пресслужба АТ "Київводоканал".

"Перегляд тарифів комісією зумовлений збільшенням витрат на електроенергію, збільшенням витрат на теплоенергію, збільшенням витрат на природний газ, що забезпечують технологічний процес і підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем", - йдеться у повідомленні.

У "Київводоканалі" зазначили, що на зростання тарифів також вплинуло підписання президентом 20 грудня 2021 року закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", яке зумовлює збільшення витрат на податки та збори.

"Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або становитиме в цілому 30,38 грн за 1 м³ (у т.ч. ПДВ 5,06 грн), з них: централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ; централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ", - уточнюють в АТ.

Там додають, що витрати на середньостатистичну сім'ю з трьох осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб.м холодної води, зростуть на 32,50 грн.

На сьогодні тариф для населення на централізоване холодне водопостачання в Києві становить 13,344 грн/м3, водовідведення - 12,036 грн/м3.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року зросли тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення для споживачів приватного сектору Києва.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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