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Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"

Угода означає перше з 2014 року збільшення гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи.

Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Фото: Оператор ГТС України

Оператори газотранспортної системи України (ОГТСУ) та Угорщини (FGSZ) уклали угоду про взаємодію для запровадження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну з 1 січня 2022 року.

Про це глава ОГТСУ Сергій Макогон розповів в інтерв'ю Суспільному.

Угода спрямована на розширення кола джерел постачання газу і відповідного посилення енергетичної безпеки України. Згідно з нею, Україна збільшує гарантовані потужності майже на 30% та відкриває доступ до нових джерел природного газу, зокрема, терміналу скрапленого природного газу на острові Крк (Хорватія).

Угода дозволить фізично транспортувати з Угорщини до України до 8 мільйонів кубічних метрів природного газу щодоби. А отже, загалом Україна матиме змогу імпортувати до 35 мільйонів кубічних метрів "блакитного палива" з Європи за день.

За словами генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, укладена угода означає перше з 2014 року збільшення гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи. Він наголошує, що угоду підписали з угорською стороною, з якої Київ у 2021 році імпортував 90% газу віртуальним реверсом.

"Перші три місяці 2022 року ми працюватимемо в тестовому режимі: разом із угорським оператором FGSZ будемо погоджувати і налаштовувати процеси для надійного транспортування природного газу. Перший денний аукціон відбудеться 31 грудня 2021 року”, – зазначив Макогон.

Він додав, що ОГТСУ разом з українськими дипломатами, Міненерго та МЗС продовжує працювати над збільшенням гарантованих потужностей в Україну по інших пріоритетних напрямках – Словаччина, Польща.

Сумарно Україна може імпортувати з ЄС 287,2 мільйона кубометрів газу на день. З них 252,2 мільйона – це так звані переривчасті потужності, які за відсутності транзиту використовувати не можна.

Раніше гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомляв, що Угорщина отримує більшу частину газу з України. І це не транзит з Росії. За його словами, після підписання довгострокового контракту з "Газпромом" та запуску "Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку" Угорщина, отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через "Турецький потік".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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