Оприлюднення рішень про передачу майна ДК "Укроборонпром" від одного підприємства до іншого – велике досягнення транспарентності

ГО State Watch провела аналіз можливих ризиків у реалізації реформи ДК «Укроборонпром» разом з Женевським центром з питань управління сектором безпеки (DCAF) та підготувала низку рекомендацій, як уникнути цих ризиків. Про це розповів голова експертної організації StateWatch Гліб Каневський під час круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

Серед ймовірних ризиків експерт назвав недостатню прозорість певних процесів, зокрема, приватизацію підприємств, які раніше належали концерну «Укроборонпром».

«Задля уникнення ризиків пропонуються, зокрема, такі заходи, як: визначення та оприлюднення переліку і складу галузевих холдингових структур, які утворюються на базі підприємств ОПК, визначення підприємства ОПК, на базі яких будуть утворені галузеві холдингові структури, а також чітке визначення того, які підприємства стануть акціонерними, а які - товариствами з обмеженою відповідальністю», - зазначив Гліб Каневський.

На думку експерта, громадськість має контролювати весь процес структурної трансформації «Укроборонпрому». «Тому необхідно визначити перелік підприємств ОПК щодо яких здійснюються заходи з підготовки до перетворення: передачі майна, реорганізації, виділу, а також створити перелік підприємств, котрі передаються на приватизацію», - сказав він.

Гліб Каневський назвав великим досягнення транспарентності те, що рішення про передачу майна від одного підприємства іншому, будуть оприлюднюватись.

Аби уникнути непрозорості, на думку голови ГО StateWatch, наглядова рада та топ-менеджмент компанії-правонаступника “Укроборонпрому” мають бути сформовані на конкурсній основі. Окрім того, нове акціонерне товариство має публікувати річні плани та звіти своєї діяльності.