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Заступник директора підприємства "Укроборонпрому" підозрюється у вимаганні хабара в іноземного партнера

За даними слідства, він просив 80 000 грн за "потрібний" висновок експертизи. 

Заступник директора підприємства "Укроборонпрому" підозрюється у вимаганні хабара в іноземного партнера
Фото: ДБР

Заступник директора одного з державних підприємств концерну "Укроборонпром" підозрюється у вимаганні 80 000 гривень хабара в іноземної компанії.

За даними слідства, посадовець за винагороду обіцяв посприяти іноземному товариству оборонної промисловості в отриманні позитивної відповіді для експортної операції. Про це повідомили в пресслужбі ДБР

"Зокрема, він гарантував вплив на Державну службу експортного контролю України щодо надання листа-роз’яснення про те, що нібито одна з деталей до кулемета не є товаром військового та подвійного призначення і не підлягає експортному контролю", – пояснили в Бюро.

Підозра оголошена за ч. 1 статті 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та статті 190 ККУ (шахрайство).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, що у жовтні контррозвідка Служби безпеки викрила корупційний механізм розтрати бюджетних коштів керівництвом одного з державних підприємств, яке входить до структури "Укроборонпрому".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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