​Етична рада не надала списку кандидатів на посади членів ВРП

На день проведення з’їзду, 10 грудня, необхідні документи до Вищої ради правосуддя не надходили.

Вища рада правосуддя повідомила, що станом на ранок 10 грудня від Етичної ради не надходили висновки щодо відповідності кожного кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання з’їздом.

Про це повідомляється на сайті ВРП.

Зазначається, що, згідно із законом "Про Вищу раду правосуддя", не пізніше наступного робочого дня після завершення прийому документів секретаріат ВРП надсилає копії поданих кандидатами документів до Етичної ради для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності.

30 листопада ВРП направила на адресу Етичної ради копії документів, а також копії висновків про результати спеціальної перевірки та висновки про відповідність кандидата та його документів вимогам, встановленим законом "Про Вищу раду правосуддя".

"Відповідно до вимог закону Етична рада надає органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію, висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад", - йдеться в повідомленні.

6 грудня ВРП звернулася до Етичної ради з проханням надати список кандидатів, рекомендованих для обрання. 9 грудня від Етичної ради надійшов лист, у якому вона зазначила, що після складання та оприлюднення списку кандидатів, рекомендованих для призначення на посаду члена ВРП, висновки щодо кандидатів та вказаний список буде надіслано органу, що обирає (призначає) члена ВРП.

На день проведення з’їзду (10 грудня 2021 року о 10 годині, м. Харків) Етична рада вказані документи Вищій раді правосуддя не надала.

Нагадаємо, формування першого складу Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність членів Вищої ради правосуддя, завершилося 8 листопада. До неї увійшли троє членів від міжнародних організацій та троє – від Ради суддів. Президент Володимир Зеленський, який був ініціатором судової реформи та створення Етичної ради, висловив сподівання на якнайшвидший початок її роботи.

1 грудня Етична рада розпочала роботу. Протягом шести місяців з дня її утворення вона має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності чинних членів ВРП (крім голови Верховного Суду), обраних чи призначених на посаду до серпня 2021 року.