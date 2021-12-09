Верховний Суд остаточно передав державі 14 будівель Нацкінематеки, які незаконно продали на аукціоні

Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна ДП "Національна кінематека України". Суд підтвердив, що 14 будівель та споруд загальною площею понад 5 тис. кв. м, що розмістилися на земельній ділянці біля 8 га поруч із метро Лісова у Києві, мають повернути у власність держави.

Відповідну постанову ухвалив Верховний Суд у складі палати Касаційного господарського суду з розгляду справ про банкрутство, інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За версією слідства, через змову службовців Міністерства культури України, ДП "Національна кінематека України", арбітражного керуючого держпідприємства, а також приватних осіб, останні заволоділи нерухомістю, вартість якої сягає 42 млн грн.

Юридична особа, яку позбавили можливості взяти участь в аукціоні на законних підставах, подала позов про визнання його недійсним через порушення правил проведення. НАБУ увійшло до справи як третя особа та надало зібрані детективами матеріали досудового розслідування щодо незаконності вказаного аукціону.

На підставі цих даних 15 лютого 2021 Господарський суд міста Києва визнав недійсними результати аукціону з продажу майна ДП "Національна кінематека України". 16 червня 2021 року суд апеляційної інстанції підтвердив рішення суду першої інстанції, і воно набрало законної сили.

Нагадаємо, у березні у власність держави повернули два незаконно відчужені гуртожитки НАУ, які в 2015 році за допомогою підробних документів перевели до комерційної структури.