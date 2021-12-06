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Начальника ШЕУ Деснянського району Києва судитимуть за обвинуваченням в розтраті

Підозрюваному інкримінують 260 тисяч гривень збитків.

Начальника ШЕУ Деснянського району Києва судитимуть за обвинуваченням в розтраті
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронні органи передали до суду обвинувальний акт проти начальника шляхово-експлуатаційного управління Деснянського району Києва Сергія Головченка.

Як повідомляє пресслужба київської прокуратури, директору комунального підприємства інкримінують ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України - розтрату бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів.

За версією слідства, у 2020 році на ремонті двох підземних переходів, який коштував 1,5 млн гривень, було вкрадено 260 тисяч гривень.

"Правоохоронцями встановлено, що роботи з поточного ремонту підземних переходів виконані частково, а окремі роботи, передбачені договорами, взагалі не проводились. Одна з підрядних організацій, залучених до проведення ремонтних робіт, має ознаки фіктивності. Незважаючи на це, начальник КП ШЕУ підписав акти приймання виконаних ремонтних робіт та надав вказівку відповідним підрозділам комунального підприємства на перерахування бюджетних коштів за фактично не виконані ремонтні роботи. Таким чином, начальником КП ШЕУ Деснянського району вчинено розтрату бюджетних коштів", - сказано в повідомленні прокуратури.

Директору комунального підприємства загрожує до 8 років позбавлення волі. Справу розглядатиме Деснянський районний суд Києва.

Нагадаємо, що це одне з багатьох проваджень проти київської влади, які у 2021 році ініціювали правоохоронні органи. У КМДА заявляли, що системні обшуки у мерії Києва та на комунальних підприємствах міста спрямовані на усунення Віталія Кличка з посади голови міської адміністрації та призначення на його місце ставленика Банкової.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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