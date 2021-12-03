Київський суд виніс вирок у справі 2017 року про вбивство мотоцикліста на Харківському шосе

Дарницький районний суд Києва 2 грудня визнав винним колишнього сумоїста Дмитра Слепченка у вбивстві мотоцикліста під час дорожнього конфлікту, що сталось на Харківському шосе в 2017 році.

На сайті Київської міської прокуратури повідомляється, що обвинуваченого засуджено до 12 років і 6 місяців позбавлення волі за ч.1 ст.115 (вбивство) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Колишній спортсмен Дмитро Слепченко 24 травня 2017 року у ході дорожнього конфлікту обвинувачений здійснив з автомобіля кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті. Поранений чоловік від отриманих поранень помер, а вбивця з місця скоєння злочину втік.

Другий епізод, за яким його судили, стосувався конфлікту на парковці біля одного з київським супермаркетів у 2016 році, коли він кілька разів вистрілив у бік охоронця.

Після шокуючого вбивства Слепченка за рішенням суду відправили в психоневрологічну лікарню закритого типу, звідки він неодноразово тікав. Крім того, у палаті він зберігав наркотики, у зв'язку з чим його судять у Василькові за ст.394 (втеча зі спеціалізованого лікувального закладу), ч.3 ст.382 (невиконання судового рішення), ч.1 ст.309 (зберігання наркотиків).