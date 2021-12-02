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​Посли G7 закликали Україну без зволікань обрати нового голову САП

Конкурсна комісія збереться на засідання ввечері у четвер.

​Посли G7 закликали Україну без зволікань обрати нового голову САП
Фото: EPA/UPG

Посли країн "Великої сімки" закликали Україну без зволікань призначити нового голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Їх заява опублікована у твіттері у зв'язку з проведенням в четвер засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

"Посли G7 закликають комісію, що обирає нового спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості. Незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежним спеціалізованим антикорупційним прокурором, залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику", - сказано в заяві.

Претендентами на посаду голови САП залишаються детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Нагадаємо, що 20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора – керівника САП; заступника керівника САП та начальника одного з відділів. Голова конкурсної комісії Катерина Коваль казала, що останній етап відбору має закінчитись до кінця літа, але на початку серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що конкурс поставили на паузу. Від відновився у кінці вересня після двомісячної перерви.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький.

Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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