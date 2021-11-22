Депутатові Ради повідомили про підозру в недекларуванні майже 60 млн гривень

Чинного народного депутата підозрюють у недекларуванні майна на майже 60 млн гривень. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізованого антикорупційна прокуратура повідомили йому про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, йдеться про народного депутата України VIII та IX скликань.

За даними НАБУ, народний обранець не вніс до декларації 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дачу, нежитлову нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.

"Загалом до декларації нардеп не вніс статки на загальну суму понад 59,5 млн грн", - зазначають у НАБУ.

Там зауважують, що це перша вручена народному депутату підозра за ст. 366-2 після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

У НАБУ не називають ім'я народного депутата, але, за даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про Сергія Шахова. Раніше програма розслідувань "Схеми" повідомляла, що нардеп не вказав у декларації свою цивільну дружину та оформлене на неї майно, а також частки у статутних капіталах низки компаній. Зокрема, жінка володіла 27 земельними ділянками у Київській області площею майже 113 гектарів та двома будинками у котеджному містечку Сонячна долина під Києвом площею понад 600 кв.м та 1330 кв.м.

Згодом Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки недостовірного декларування в діях народного депутата, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова на загальну суму 15,4 мільйона гривень.

Перевірка, яку НАЗК почало в березні цього року, виявила, що народний депутат не вказав у декларації відомостей про члена своєї сім’ї. Як випливає з довідки, йдеться про Інну Журбу, цивільну дружину Шахова.