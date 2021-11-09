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Депутат Шахов не задекларував майно на суму 15,4 млн гривень, - НАЗК

Перевірка виявила, що народний депутат не вказав у декларації відомостей про члена своєї родини.

Депутат Шахов не задекларував майно на суму 15,4 млн гривень, - НАЗК
Сергей Шахов
Фото: facebook/Олег Федонюк

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки недостовірного декларування в діях народного депутата, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова на загальну суму 15,4 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на НАЗК.

Перевірка, яку НАЗК почало в березні цього року, виявила, що народний депутат не вказав у декларації відомостей про члена своєї сім’ї. Як випливає з довідки, йдеться про Інну Журбу, цивільну дружину Шахова.

Під час проведення офіційної перевірки НАЗК встановило, що у 2020-му році Шахов разом із Журбою спільно літали до Швейцарії та Катару, при цьому за авіаквитки заплатили з рахунків однієї юридичної особи. Це свідчить про спільні витрати і наявність спільного бюджету, необхідних для встановлення факту стосунків.

Підтвердити спільне проживання Нацагентству допомогли і в НАБУ, детективи якого здійснюють кримінальне провадження щодо Шахова.

У Нацагентстві порахували вартість майна, записаного на Інну Журбу, а також частки в статутних капіталах компаній, якими вона співволодіє, і нарахували в декларації Шахова недостовірних відомостей на суму 15,4 мільйонів гривень.

"У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України", – йдеться у висновку НАЗК. 

Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Як зазначається,тепер результати перевірки НАЗК долучать до кримінального провадження НАБУ.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" нарахували щонайменше 12 родичів народних депутатів, які працюють помічниками у інших нардепів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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