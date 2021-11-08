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ВАКС заочно арештував ексміністра оборони Саламатіна

Справа стосується періоду його роботи в "Укрспецекспорті".

ВАКС заочно арештував ексміністра оборони Саламатіна
Дмитрий Саламатин
Фото: panoptikon.org

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього міністра оборони Дмитра Саламатіна. Справа стосується періоду його діяльності на посаді в "Укрспецекспорті" та "Укроборонпромі".

Про це повідомила пресслужба ВАКС у понеділок, 8 листопада.

Національне антикорупційне бюро підозрює Саламатіна в тому, що у 2010-2012 роках він завдав державному бюджету збитків на 23,87 млн доларів.

Йому інкримінують підписання агентської угоди з компанією General Dynamics Ltd із ОАЕ, яка мала б допомагати в укладанні договорів та сприяти їх виконанню з Міністерством оборони Казахстану. Насправді жодні роботи ця компанія не виконувала і агентські послуги не надавала.

У зв'язку із цим у березні 2019 року Саламатіну повідомили про підозру.

Затримати ексміністра не вдалося, оскільки він давно втік до Росії.

У цій же справі заочно арештували Дмитра Перегудова, який очолював "Укрспецекспорт" після Саламатіна.

"Запобіжні заходи були обрані за відсутності підозрюваних (in absentia). У випадку затримання цих осіб і не пізніше як через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження, суд розгляне за участі підозрюваних питання про застосування обраних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'які запобіжні заходи в установленому законом порядку", - повідомив суд.

І Саламатіну, і Перегудову інкримінували ч. 5 ст. 191 КК України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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