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У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки

Справа стосується так званих скруток ПДВ. 

Фото: ssu.gov.ua

У приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України 3 листопада відбуваються обшуки. Їх проводять працівники Національного антикорупційного бюро, СБУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури. 

Також слідчі дії проходять у ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють в межах розслідування так званих податкових «скруток», яке розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету", – йдеться у повідомленні. 

У пресслужбі СБУ додали, що правоохоронці викрили корупційний механізм у Державній податковій службі.

"За попередньою інформацією, схема полягала у «покривані» шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам... В ході обшуків виявлено та вилучено документи, які підтверджують даний протиправний механізм. Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим «скруткам», а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових", – йдеться у повідомленні. 

Фото: НАБУ

Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем.

Фото: НАБУ

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Про те, чи проводяться обшуки у ексголови ДПС Олексія Любченка, поки не повідомляється.

Вранці 3 листопада заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що до першого віцепремʼєра-міністра економіки Олексія Любченка, якого сьогодні парламент готується відправити у відставку, можуть бути питання у правоохоронних органів.

Уранці 3 листопада зʼявилася інформація про слідчі дії за місцем роботи і проживання Любченка. Водночас сам він на прохання LB.ua прокоментувати ситуацію зазначив, що "те, що відбувається, не має до мене відношення". 

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи будинок на фото і майданчик перед квартирою його, Любченко відповів негативно. Разом з тим, на перших фото – кабінет голови податкової, де Любченко не працює вже понад пів року. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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