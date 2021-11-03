Фото: ssu.gov.ua

У приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України 3 листопада відбуваються обшуки. Їх проводять працівники Національного антикорупційного бюро, СБУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Також слідчі дії проходять у ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють в межах розслідування так званих податкових «скруток», яке розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі СБУ додали, що правоохоронці викрили корупційний механізм у Державній податковій службі.

"За попередньою інформацією, схема полягала у «покривані» шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам... В ході обшуків виявлено та вилучено документи, які підтверджують даний протиправний механізм. Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим «скруткам», а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових", – йдеться у повідомленні.

Фото: НАБУ

Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем.

Фото: НАБУ

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Про те, чи проводяться обшуки у ексголови ДПС Олексія Любченка, поки не повідомляється.

Вранці 3 листопада заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що до першого віцепремʼєра-міністра економіки Олексія Любченка, якого сьогодні парламент готується відправити у відставку, можуть бути питання у правоохоронних органів.

Уранці 3 листопада зʼявилася інформація про слідчі дії за місцем роботи і проживання Любченка. Водночас сам він на прохання LB.ua прокоментувати ситуацію зазначив, що "те, що відбувається, не має до мене відношення".

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи будинок на фото і майданчик перед квартирою його, Любченко відповів негативно. Разом з тим, на перших фото – кабінет голови податкової, де Любченко не працює вже понад пів року.