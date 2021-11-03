​Україна підтримала дві великі кліматичні угоди на COP26

Україна підтримала дві великі кліматичні угоди, які були презентовані у вівторок, 2 листопада, на кліматичній конференції COP26 у Глазго.

Про це повідомляється на сайті конференції.

Перша домовленість передбачає, що до 2030 року процес скорочення лісового покрову має бути зупинено, після чого почнеться його відновлення. Крім України, декларацію підтримали понад 120 країн світу, в тому числі Росія і Бразилія з обширними лісами Сибірської тайги та Амазонки.

Глави держав і урядів, які підписали декларацію, пообіцяли активізувати спільні зусилля для збереження лісів та інших наземних екосистем, а також прискорити їх відновлення. У тексті йдеться і про необхідність розширення прав і можливостей корінних народів, що в першу чергу страждають від експлуатації природних ресурсів та деградації лісів.

Друга основна угода, яку презентували у Глазго, передбачає скорочення викидів метану - парникового газу, який активно виділяється на звалищах, від домашньої худоби, нафтовими і газовими свердловинами - на 30% до 2030 року. Внесок метану у глобальне потепління на сьогодні становить приблизно 0,5 градуса від доіндустріального рівня.

Кількість підписантів, які зобов'язалися скоротити викиди метану, менша в порівнянні з лісовою декларацією. Серед них немає, зокрема, Китаю, Індії та Росії.

Метан як фактор глобального потепління не менш небезпечний, ніж вуглекислий газ CO₂. На нього припадає п'ята частина всіх викидів шкідливих газів. Але на відміну від CO₂, який залишається в атмосфері протягом 100 років, метан руйнується набагато швидше - уже через 10-12 років. Це означає, що, почавши скорочення викидів метану сьогодні, людство може оперативно сповільнити темпи потепління в короткостроковій перспективі.

Хто підтримав декларацію про ліси Хто підтримав декларацію про метан Австралія Албанія Австрія Андорра Албанія Аргентина Ангола Барбадос Андорра Беліз Аргентина Бельгія Беліз Бенін Бельгія Болгарія Болгарія Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина Бразилія Ботсвана Буркіна-Фасо Бразилія В'єтнам Бруней-Даруссалам Вануату Буркіна-Фасо Вірменія Бутан Габон В'єтнам Гайана Вануату Гамбія Вірменія Гана Габон Гватемала Гайана Гондурас Гана Гренада Гватемала Греція Гвінея-Бісау Грузія Гондурас Данія Гренада Демократична Республіка Конго Греція Джібуті Грузія Домініканська республіка Данія Еквадор Демократична Республіка Конго Естонія Домініканська республіка Ефіопія Еквадор Замбія Есватіні Ізраїль Естонія Індонезія Європейська комісія від імені ЄС Ірак Замбія Ірландія Зімбабве Ісландія Ізраїль Іспанія Індонезія Італія Ірландія Йорданія Ісландія Камерун Іспанія Канада Італія Киргизстан Казахстан Кіпр Камерун Кітс і Невіс Канада Колумбія Кенія Корея Киргизстан Коста-Ріка Китай Кот-д'Івуар Кіпр Кувейт Колумбія Ліберія Коста-Ріка Лівія Кот-д’Івуар Люксембург Латвія Малаві Литва Малі Ліберія Мальта Ліван Марокко Ліхтенштейн Маршаллові острови Люксембург Мексика Маврикій Монако Мадагаскар Науру Малаві Непал Малі Нігерія Мальта Нідерланди Марокко Німеччина Мексика Ніуе Мозамбік Нова Зеландія Молдова Норвегія Монако Об'єднане Королівство Монголія Об'єднані Арабські Емірати Непал Пакистан Нігер Палау Нігерія Панама Нідерланди Папуа-Нова Гвінея Німеччина Перу Нова Зеландія Північна Македонія Норвегія Португалія Об'єднане Королівство Республіка Конго Об'єднані Арабські Емірати Руанда Пакистан Сальвадор Панама Саудівська Аравія Папуа-Нова Гвінея Сенегал Перу Сербія Південна Корея Сінгапур Північна Македонія Словенія Польща Суринам Португалія Того Республіка Конго Тонга Росія Туніс Румунія Україна Самоа Уругвай Сан-Марино Федеративні Штати Мікронезії Сан-Томе і Прінсіпі Фіджі Сейшельські острови Філіппіни Сенегал Фінляндія Сент-Вінсент і Гренадіни Франція Сент-Люсія Хорватія Сирія Центральноафриканська Республіка Словаччина Чилі Словенія Чорногорія Сомалі Швейцарія Сполучені Штати Америки Швеція Суринам Ямайка Сьєрра-Леоне Японія Танзанія Того Тонга Туреччина Угорщина Україна Уругвай Фіджі Філіппіни Фінляндія Франція Хорватія Центральноафриканська Республіка Чад Чеська Республіка Чилі Чорногорія Швейцарія Швеція Шрі Ланка Японія Станом на 02.11.2021

Нагадаємо, що за прогнозами Програми ООН з довкілля, температура повітря на Землі до кінця століття може вирости на 2,7°C вище доіндустріального рівня (зараз - на 1,1°C).

Паризька кліматична угода передбачає, що потепління потрібно втримати на рівні до 2,0°C, а краще - до 1,5°C. Але міжурядова група експертів з питань змін клімату визнала, що це буде неможливо без негайного і глобального скорочення викидів вуглекислого газу та інших парникових газів.

Якщо цього не зробити, то зупинити глобальне потепління не вдасться не тільки на рівні 1,5°C (понад температуру доіндустріального періоду 1850-1900 рр.), але й на рівні 2°C. Кліматологи вважають, що світ перейде поріг у 1,5°C вже протягом наступних 20 років.