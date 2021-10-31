У Глазго стартувала Міжнародна конференція під егідою ООН з питань зміни клімату

У шотландському Глазго розпочалася Міжнародна конференція під егідою ООН (COP26) з питань зміни клімату.

У заході мають взяти участь представники близько 200 країн, включно з лідерами держав, пише Німецька хвиля.

Загалом на COP26 акредитувалися десятки тисяч делегатів. Зокрема, на захід вже прибула шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Відкриття COP26 у неділю є формальним, основна робота конференції почнеться у понеділок, 1 листопада і триватиме до 12 листопада.

На конференції ООН має бути вироблена спільна політика для стримання глобального потепління. Мова йде про мету Паризької угоди 2015 року – не допустити в 21-му столітті підвищення середньої температури на планеті вище 2, а краще – 1,5 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним періодом.

Цей показник є порогом, за яким зміни клімату можуть мати незворотні наслідки на всі екосистеми.

„We stand at a pivotal point in history.



We either choose to achieve rapid and large-scale reductions of emissions to keep the goal of limiting global warming to 1.5C - or we accept that humanity faces a bleak future on this planet.“@PEspinosaC at the opening of #COP26. pic.twitter.com/NqkuALZC2E — UN Climate Change (@UNFCCC) October 31, 2021

Зазначимо, у зв'язку з пандемією коронавірусу не всі делегати зможуть зустрітися особисто, адже кількість місць у приміщеннях обмежена задля дотримання соціальної дистанції.

Фото: ЕРА/UPG Протести у Глазго напередодні COP26

Додамо, на минулій конференції з клімату, яка відбулася у 2019 році у Мадриді, делегати країн так і не змогли досягти компромісу та підписати угоду про ринок квот на емісію СО2.

Нагадаємо, цілями України на конференції є, серед іншого, захист своїх національних інтересів та представлення Україною розрахунків викидів парникових газів по Криму і тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

А також – доступ до глобального кліматичного фінансування для реалізації цілей НВВ2 і презентація української системи МЗВ, яка вже розпочала свою роботу та є першим кроком до запуску системи торгівлі викидами парникових газів – економічного інструменту стимулювання скорочення викидів.