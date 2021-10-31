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У Глазго стартувала Міжнародна конференція під егідою ООН з питань зміни клімату

Очікується участь представників майже 200 країн.

У шотландському Глазго розпочалася Міжнародна конференція під егідою ООН (COP26) з питань зміни клімату.

У заході мають взяти участь представники близько 200 країн, включно з лідерами держав, пише Німецька хвиля.

Загалом на COP26 акредитувалися десятки тисяч делегатів. Зокрема, на захід вже прибула шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Відкриття COP26 у неділю є формальним, основна робота конференції почнеться у понеділок, 1 листопада і триватиме до 12 листопада.

На конференції ООН має бути вироблена спільна політика для стримання глобального потепління. Мова йде про мету Паризької угоди 2015 року – не допустити в 21-му столітті підвищення середньої температури на планеті вище 2, а краще – 1,5 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним періодом.

Цей показник є порогом, за яким зміни клімату можуть мати незворотні наслідки на всі екосистеми.

Зазначимо, у зв'язку з пандемією коронавірусу не всі делегати зможуть зустрітися особисто, адже кількість місць у приміщеннях обмежена задля дотримання соціальної дистанції.

Протести у Глазго напередодні COP26
Фото: ЕРА/UPG
Протести у Глазго напередодні COP26

Додамо, на минулій конференції з клімату, яка відбулася у 2019 році у Мадриді, делегати країн так і не змогли досягти компромісу та підписати угоду про ринок квот на емісію СО2.

Нагадаємо, цілями України на конференції є, серед іншого, захист своїх національних інтересів та представлення Україною розрахунків викидів парникових газів по Криму і тимчасово окупованих територіях  у Донецькій та Луганській областях.

А також – доступ до глобального кліматичного фінансування для реалізації цілей НВВ2 і презентація української системи МЗВ, яка вже розпочала свою роботу та є першим кроком до запуску системи торгівлі викидами парникових газів – економічного інструменту стимулювання скорочення викидів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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