Україна повинна перестати називати безпілотники “Bayraktar” турецькими, – Чавушоглу

"Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт".

Україна повинна перестати використовувати вираз “турецький Bayraktar”, коли говорить про ударні безпілотники, які використовуються на Донбасі.

Про це заявив Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу під час зустрічі з очільником російських дипломатів Сергієм Лавровим на саміті “Великої двадцятки” у Римі, пише trthaber.com.

“Якщо країна купує її у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому”, – сказав він.

Він додав, що Туреччина має справу з різною зброєю з різних країн під час боротьби з тероризмом.

“Іноді, під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах, ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, зокрема Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна повинна також припинити використовувати наше ім’я”, – сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту – понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

"Укрспецекспорт" у січні 2019 року підписав угоду з Baykar Defense на поставку шести безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, двох пунктів управління та 200 "розумних" боєприпасів на суму 69 млн доларів.

Командування Військово-Морських Сил України у липні 2021 року отримало першу партію ударних дронів типу Bayraktar TB2 (SİHA).

26 жовтня Збройні сили України вперше застосувала ударні дрони Bayraktar проти артилерії російських найманців на Донбасі. Ударні дрони застосували для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне.