Збройні сили України вперше застосувала ударні дрони Bayraktar проти артилерії російських найманців на Донбасі.

Про це повідомив волонтер Роман Донік, який оприлюднив відповідне відео.

Ударні дрони застосували уперше для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне. Донік вказав, що для роботи з відстані більше 15 км було вирішено використати саме ударні дрони, для збереження життя цивільних та військових.

"Була виявлена батарея, та ракетою знищена одна гармата. Розрахунки інших втекли. Але це не точно. Бо підняли не одного птаха", - написав волонтер.

Редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов також повідомив про перше бойове застосування ЗСУ турецьких дронів.

"Сьогодні батарея російських гаубиць Д-30 почала черговий обстріл позицій української 93-ї механізованої бригади в районі Гранітного. Від вогню цієї батареї загинув воїн 93-ї бригади. Зупинити ворога дипломатичними методами, як завжди, не вдалося. Росіяни розгорнули батарею прямо на дорозі, без жодних укриттів, у повній впевненості у своїй безкарності, але ЗСУ вперше для контрбатарейної боротьби направили в район бою "Байрактар", і керованою бомбою російську гаубицю було знищено", - написав він у фейсбуці.

Бутусов зазначив, що наказ на застосування безпілотника віддав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Російська ППО та засоби РЕБ були розгорнуті в даному районі, але росіяни не змогли поставити перешкоди, не змогли збити і не змогли навіть виявити "Байрактар". Після цього удару розрахунки російських гармат розбіглися по кущах, і більше ця батарея вже не стріляла", – додав Бутусов.

Також про застосування Bayraktar повідомив волонтер та учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв, відомий за псевдонімом Мартин Брест.

"Сьогодні "Байрактар" відпрацював артилерійську батарею противника... Мінус одна зброя з відстані понад 11 км", - написав він у фейсбуці.

Брест подякував платникам податків, за рахунок яких було закуплено безпілотники Bayraktar.

Сьогодні російські найманці біля Гранітного тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Прокуратура Донецької області розпочала кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни" через обстріл проросійськими бойовиками Гранітного. Окупанти гатили по селищу із мінометів. Пошкоджено шість житлових будинків і лінію електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Бойовики "ДНР" звинуватили українську сторону в обстрілі цивільного сектору. На своїх ресурсах вони стверджують, що ЗСУ обстріляли селище Тельманово (Бойківське), чим пошкодили два будинки та ЛЕП.

У командуванні ООС заявили, що ця інформація неправдива і є черговою спробою незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування.

Безпілотник Bayraktar TB2 - це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту - понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

Кілька безпілотників Bayraktar TB2 вже є на озброєнні ЗСУ і пройшли випробування в зоні бойових дій на Донбасі. Всього Україна має намір придбати 48 таких апаратів.