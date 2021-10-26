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На Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав поранення

Російські найманці сім разів порушили мирні домовленості.

На Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав поранення
Фото: Макс Левин

Станом на 17:00 26 жовтня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Чотири рази ворог застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення, інформує пресцентр ООС.

"Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - сказано в повідомленні.

Сьогодні біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

У районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

У бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - сказано у вечірньому зведенні.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було поранено військового, ще один боєць підірвався на вибухівці.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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