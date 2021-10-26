На території Рівненської АЕС стався спалах водню

Жертв та постраждалих немає. Станція працює в штатному режимі.

На території Рівненської атомної електростанції на розгерметизованому трубопроводі спалахнув водень.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку №3 (знаходиться на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діаметром 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння", - сказано в повідомленні.

Персонал станції перекрив трубопровід.

"Жертв та постраждалих немає. Радіаційний та протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі", - зазначено в повідомленні.

На місці події працює 19 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, торік наприкінці вересня хакери атакували сайт Нацполіції і опублікували фейкові новини, зокрема про нібито аварію на Рівненській АЕС і загибель американських військових.