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У Чернівцях горіла маршрутка з пасажирами, постраждалих немає

Люди самостійно вийшли з маршрутки та викликали рятувальників.

У Чернівцях горіла маршрутка з пасажирами, постраждалих немає
Фото: cv.dsns.gov.ua

Сьогодні вранці в центрі міста Чернівці загорілася маршрутка, в якій перебували пасажири.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"26 жовтня о 08:48 на спецлінію 101 надійшло повідомлення, що у Чернівцях на вул. Степана Бандери під час руху загорівся маршрутний автобус №12. На той момент всередині транспортного засобу перебував водій та троє пасажирів", –йдеться в повідомленні.

Помітивши вогонь, водій зупинив автобус, люди самостійно вийшли з маршрутки та викликали рятувальників, які загасили пожежу.

Фото: cv.dsns.gov.ua

"Вогнеборці о 08:57 локалізували та о 09:05 ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття. Полум’я знищило відсік двигуна та салон автобуса. Постраждалих та травмованих унаслідок пожежі немає. Причина пожежі встановлюється", – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше в Києві згоріла маршрутка, водій отримав опіки обличчя та руки.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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