Шахраї створили фейкову "Дію", щоб підробляти "паспорти вакцинації"

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейковий застосунок "Дія" для Android, у якому можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії", яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейковий паспортів для покупки алкоголю неповнолітніми. Звичайно ж, документи не валідуються через QR", - написав Федоров.
Міністр наголосив, що той, хто купує подібні "сервіси", може потрапити під статтю "підробка документів".
У реанімації пацієнти з COVID-19 зізнаються в покупці підроблених довідок і називають тих, хто їх видав, - Ляшко
Федоров повідомив, що дав завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого" а, організаторам шахрайства порекомендував "приготуватися стати першими бета-тестувальниками".
Нагадаємо, протягом минулого тижня поліцейські провели 20 обшуків у рамках розслідування виявлених випадків підроблених COVID-документів, під час яких було вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій.