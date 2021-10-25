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Шахраї створили фейкову "Дію", щоб підробляти "паспорти вакцинації"

У застосунку можна редагувати дані про щеплення проти ковіду та іншу інформацію.

Шахраї створили фейкову "Дію", щоб підробляти "паспорти вакцинації"
Фото: Lb.ua

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейковий застосунок "Дія" для Android, у якому можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії", яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейковий паспортів для покупки алкоголю неповнолітніми. Звичайно ж, документи не валідуються через QR", - написав Федоров.

Міністр наголосив, що той, хто купує подібні "сервіси", може потрапити під статтю "підробка документів".

Федоров повідомив, що дав завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого" а, організаторам шахрайства порекомендував "приготуватися стати першими бета-тестувальниками".

Нагадаємо, протягом минулого тижня поліцейські провели 20 обшуків у рамках розслідування виявлених випадків підроблених COVID-документів, під час яких було вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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