Страхування вантажів при переїзді офісів

Організація офісного переїзду є досить клопітким заняттям. Багато власників фірм і організацій вирішують самостійно перевозити всі меблі, техніку й обладнання. Розбирання, упаковування, перенесення і транспортування важких і масивних предметів меблювання пов'язана з різноманітними ризиками, адже вантаж може бути втрачено або зіпсовано. Тому більш розумний варіант — замовити офісний переїзд в спеціалізованій компанії. В цьому випадку вантажі, що перевозяться можуть бути застраховані, що вбереже вас від непотрібних збитків і втрат.

Важливість страхування вантажів при офісному переїзді

За неофіційними даними, близько 30% вантажоперевезень здійснюються зі страхуванням, а в 70% випадків відбуваються різні форс-мажорні ситуації. У більшості випадків збиток меблів, техніки та іншого майна заподіюється не через низьку кваліфікацію працівників, які здійснюють офісний переїзд, а внаслідок наступних факторів:

недостатньої безпеки дорожнього руху;

дій зловмисників;

поганий стан покриття автодоріг;

недостатнього освітлення трас.

Якщо ж звертатися за допомогою до професіоналів, то власники вантажів уберігають себе від таких негативних наслідків завдяки страховці перевезеного майна.

Способи страхування офісного переїзду

Відповідно до українського законодавства застосовують два способи страхування вантажу при офісних переїздах:

з обмеженою відповідальністю: в цьому випадку відшкодування шкоди здійснюється, якщо майно пропало, сталася аварія автотранспорту або стихійне лихо;

з повною відповідальністю: транспортні та страхові компанії беруть на себе відповідальність за будь-який ризик, компенсуючи збитки при частковому і повному псуванню вантажів, що перевозяться або при їх пошкодженні.

Професійні послуги офісного переїзду зі страхуванням вантажу

Якщо ви хочете з мінімальними втратами здійснити офісний переїзд, сміливо звертайтеся в «Сантранс». Компанія надає професійні послуги з вантажоперевезень в Києві й області, завжди оформляючи страховку на майно, що перевозиться. Варто врахувати, що ціна страховки розраховується індивідуально, в залежності від наступних факторів:

типу і заявленої вартості вантажів;

вид використовуваного транспорту;

маршруту і відстані вантажоперевезення;

переліку операцій, які виконуються з вантажами.

У «Сантранс» працюють кваліфіковані та досвідчені фахівці, які виконують всі роботи максимально якісно й акуратно, дотримуючись домовлених з замовниками термінів.

Страхування вантажів при переїзді офісів Організація офісного переїзду є досить клопітким заняттям. Багато власників фірм і організацій вирішують самостійно перевозити всі меблі, техніку й обладнання. Розбирання, упаковування, перенесення і транспортування важких і масивних предметів меблювання пов'язана з різноманітними ризиками, адже вантаж може бути втрачено або зіпсовано. Тому більш розумний варіант — замовити офісний переїзд в спеціалізованій компанії. В цьому випадку вантажі, що перевозяться можуть бути застраховані, що вбереже вас від непотрібних збитків і втрат. Важливість страхування вантажів при офісному переїзді За неофіційними даними, близько 30% вантажоперевезень здійснюються зі страхуванням, а в 70% випадків відбуваються різні форс-мажорні ситуації. У більшості випадків збиток меблів, техніки та іншого майна заподіюється не через низьку кваліфікацію працівників, які здійснюють офісний переїзд, а внаслідок наступних факторів:

● недостатньої безпеки дорожнього руху;

● дій зловмисників;

● поганий стан покриття автодоріг;

● недостатнього освітлення трас.

Якщо ж звертатися за допомогою до професіоналів, то власники вантажів уберігають себе від таких негативних наслідків завдяки страховці перевезеного майна. Способи страхування офісного переїзду Відповідно до українського законодавства застосовують два способи страхування вантажу при офісних переїздах: з обмеженою відповідальністю: в цьому випадку відшкодування шкоди здійснюється, якщо майно пропало, сталася аварія автотранспорту або стихійне лихо; з повною відповідальністю: транспортні та страхові компанії беруть на себе відповідальність за будь-який ризик, компенсуючи збитки при частковому і повному псуванню вантажів, що перевозяться або при їх пошкодженні. Професійні послуги офісного переїзду зі страхуванням вантажу Якщо ви хочете з мінімальними втратами здійснити офісний переїзд, сміливо звертайтеся в «Сантранс». Компанія надає професійні послуги з вантажоперевезень в Києві й області, завжди оформляючи страховку на майно, що перевозиться. Варто врахувати, що ціна страховки розраховується індивідуально, в залежності від наступних факторів:

● типу і заявленої вартості вантажів;

● вид використовуваного транспорту;

● маршруту і відстані вантажоперевезення;

● переліку операцій, які виконуються з вантажами.

У «Сантранс» працюють кваліфіковані та досвідчені фахівці, які виконують всі роботи максимально якісно й акуратно, дотримуючись домовлених з замовниками термінів.