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У понеділок вночі Україні обіцяють морози, вдень до +11

Опадів не прогнозують.

У понеділок вночі Україні обіцяють морози, вдень до +11
Фото: facebook.com/UkrHMC

У понеділок, 25 жовтня в Україні буде без опадів, вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу.

На решті території 0-5° тепла; вдень 6-11°, на Закарпатті та Прикарпатті до 13° тепла.

У Київській області синоптики також обіцяють суху погоду. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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