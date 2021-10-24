У понеділок вночі Україні обіцяють морози, вдень до +11

У понеділок, 25 жовтня в Україні буде без опадів, вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу.

На решті території 0-5° тепла; вдень 6-11°, на Закарпатті та Прикарпатті до 13° тепла.

У Київській області синоптики також обіцяють суху погоду. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Києві вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.