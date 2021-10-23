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Повідомлено про підозру четвертому учаснику нападу на журналістів “Схем” в "Укрексімбанку"

Чоловік отримав підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень.

Повідомлено про підозру четвертому учаснику нападу на журналістів “Схем” в "Укрексімбанку"
Фото: facebook.com/Ukrexim

Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми “Схеми” під час інтерв’ю з колишнім головою правління державного “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Четвертим підозрюваним є начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку.

Чоловік отримав підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень:

перешкоджання журналістській діяльності (карається штрафом до 850 гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років);

побої (карається штрафом до 850 гривень, або громадськими роботами на строк до 200 годин або виправними роботами до одного року).

Cлідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають. 

Раніше про підозру повідомили вище згаданому Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки банку Ігору Тельбізову та директору департаменту інформаційної політики Володимиру Пікалову. 

Суд обрав їм запобіжні заходи: Пікалову і Мецгеру – нічний домашній арешт, а Тельбізова відпустили під особисте зобов’язання.

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Пресслужба Укрексімбанку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. 11 жовтня він написав заяву про звільнення.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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