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Речника Укрексімбанку Пікалова відправили під нічний домашній арешт

Керівникові та охоронцеві банку наразі оголошено підозри.

Речника Укрексімбанку Пікалова відправили під нічний домашній арешт
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Директору департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимиру Пікалову обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відповідне рішення ухвалив Голосіївський районний суд міста Києва, повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Сьогодні зранку прокуратура внесла клопотання (у Голосіївсьий райсуд Києва – ред.) про обрання запобіжних заходів усім трьом працівникам банку, які фігурують у провадженні щодо перешкоджання роботі журналістів з програми «Схеми». На цей час вже обрано запобіжний захід одній службовій особі, це особа, що відповідала за інформаційну політику (Пікалов – ред.). Їй суд обрав нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00", – цитує речницю прокуратури агентство Укрінформ.

За її словами, прокурор просить щодо інших двох фігурантів цієї справи – керівника Укрексімбанку Євгена Мецгера та представника охорони банку – запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту і особистого зобов’язання відповідно.

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети". Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 171 КК "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Пресслужба Укрексімбанку спочатку намагалася перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Однак, після того як було оприлюднене відео, Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. Пізніше він вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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