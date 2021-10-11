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При МВС створено Офіс захисту бізнесу

Першочерговим його завданням буде - збільшення рівня довіри населення до поліції.

При МВС створено Офіс захисту бізнесу
Фото: Макс Требухов

При Міністерстві внутрішніх справ з'явився Офіс із питань захисту бізнесу.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.

"Збільшення рівня довіри населення до поліції є першочерговим завданням чинного міністра внутрішніх справ і його команди. Саме тому ініціатива створення Офісу і була запропонована", - зазначив він.

Єнін уточнив, що йдеться "не про створення якогось штатного підрозділу з певною кількістю персоналу, кабінетів, принтерів, технічного складу і так далі". За його словами, йдеться про проєктний підхід, який показав себе надзвичайно позитивно не лише в реаліях України, але й у наших міжнародних партнерів.

Міністр визначив як пріоритет захист бізнесу від неринкових методів конкуренції та можливих зловживань з боку  правоохоронних органів. Також одним із завдань Офісу буде створення більш сприятливих умов для заходу іноземних інвестицій до України.

"Саме тому йдеться насамперед про певну неформальну робочу групу, діяльність якої міністр доручив саме мені. Ми визначили контактну персону в керівництві Національної поліції, ми ведемо діалог як з бізнес-асоціаціями, так і з Офісом європейського бізнес-омбудсмена. І ми досить оптимістичні", - зазначив Єнін.

Він пояснив, що Офіс захисту бізнесу - це своєрідний "майданчик для діалогу".  

Нагадаємо, раніше голова МВС Денис Монастирський анонсував створення в Україні Офісу з питань захисту бізнесу, координуватиме який радник Антон Геращенко.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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