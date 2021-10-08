В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему акцизного оподаткування сигарет

12 жовтня (вівторок) 2021 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: "Державна політика акцизного оподаткування сигарет в Україні: як протидіяти незаконному виробництву та обігу".
Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.
Експерти «Growford Institute» презентують дослідження «Удосконалення політики у сфері акцизного оподаткування сигарет та протидії їх незаконному виробництву та обігу в Україні».
Питання до обговорення:
- Закордонний досвід у сфері акцизного оподаткування сигарет і практики в наших реаліях
- Як збирати акциз не втрачаючи галузь?
- Проблемні питання по нових продуктах галузі – як «не виплеснути дитя разом з водою»
Учасники круглого столу:
Автори дослідження:
- Тетяна Богдан, доктор економічних наук, директор з наукової роботи Growford Institute
- Костянтин Швабій, доктор економічних наук, професор, експерт Growford Institute
- Надія Новицька, доктор економічних наук
Спікери:
- Тетяна Прокопчук, віце-президент Американської торговельної палати в Україні
- Ніна Южаніна, народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики
- Представник Міністерства фінансів України
Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.
Згадування у новинах про організаторів дискусії - Growford Institute та Інститут Горшеніна - є обов'язковим.
Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена).
Передбачено пряму трансляцію заходу на сайті LB.ua.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).