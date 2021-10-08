В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему акцизного оподаткування сигарет

12 жовтня (вівторок) 2021 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: "Державна політика акцизного оподаткування сигарет в Україні: як протидіяти незаконному виробництву та обігу".

Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Експерти «Growford Institute» презентують дослідження «Удосконалення політики у сфері акцизного оподаткування сигарет та протидії їх незаконному виробництву та обігу в Україні».

Питання до обговорення:

- Закордонний досвід у сфері акцизного оподаткування сигарет і практики в наших реаліях

- Як збирати акциз не втрачаючи галузь?

- Проблемні питання по нових продуктах галузі – як «не виплеснути дитя разом з водою»

Учасники круглого столу:

Автори дослідження:

Тетяна Богдан , доктор економічних наук, директор з наукової роботи Growford Institute

, доктор економічних наук, директор з наукової роботи Growford Institute Костянтин Швабій , доктор економічних наук, професор, експерт Growford Institute

, доктор економічних наук, професор, експерт Growford Institute Надія Новицька, доктор економічних наук

Спікери:

Тетяна Прокопчук , віце-президент Американської торговельної палати в Україні

, віце-президент Американської торговельної палати в Україні Ніна Южаніна , народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

, народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Представник Міністерства фінансів України

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Growford Institute та Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена).

Передбачено пряму трансляцію заходу на сайті LB.ua.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).