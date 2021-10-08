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В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему акцизного оподаткування сигарет

Експерти «Growford Institute» презентують дослідження з удосконалення оподаткування.

В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему акцизного оподаткування сигарет
Фото: imarcgroup.wordpress.com

12 жовтня (вівторок) 2021 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: "Державна політика акцизного оподаткування сигарет в Україні: як протидіяти незаконному виробництву та обігу".

Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Експерти «Growford Institute» презентують дослідження «Удосконалення політики у сфері акцизного оподаткування сигарет та протидії їх незаконному виробництву та обігу в Україні».

Питання до обговорення:

- Закордонний досвід у сфері акцизного оподаткування сигарет і практики в наших реаліях

- Як збирати акциз не втрачаючи галузь?

- Проблемні питання по нових продуктах галузі – як «не виплеснути дитя разом з водою»

Учасники круглого столу:

Автори дослідження:

  • Тетяна Богдан, доктор економічних наук, директор з наукової роботи Growford Institute
  • Костянтин Швабій, доктор економічних наук, професор, експерт Growford Institute
  • Надія Новицька, доктор економічних наук

Спікери:

  • Тетяна Прокопчук, віце-президент Американської торговельної палати в Україні
  • Ніна Южаніна, народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики 
  • Представник Міністерства фінансів України 

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Growford Institute та Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена).

 Передбачено пряму трансляцію заходу на сайті LB.ua.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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