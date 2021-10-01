Ухвалення закону про столицю призведе до управлінського паралічу в Києві, - Черненко

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Черненко вважає, що новий закон про столицю є завідомо неконституційним, а ухвалювати його збираються тільки для зведення рахунків з мером Києва Віталієм Кличко.

Про це він сказав на круглому столі в Інституті Горшеніна.

"Цей закон добрим не може бути в принципі, починаючи з серйозної антиконституційної норми про розведення посад голови Київської міської адміністрації і київського міського голови. Тому що є рішення Конституційного суду 2003 року, яке каже, що обраний міський голова Києва має призначатися керівником КМДА. Конституційний суд у своєму рішенні трактував саме Конституцію. Не конкретний закон про столицю, а норми Конституції, за якими дві різні особи займати ці посади не можуть. Тому тут лише зміни до Конституції. Щойно цей закон буде прийняти, одразу буде звернення в Конституційний суд. Хоча воно навіть не потрібне, тому що є дане рішення", - сказав Черненко.

Ексдепутат побоюється, що ухвалення цього закону також призведе до управлінського паралічу в Києві.

"У повноваженнях голови КМДА буде заблокувати роботи мера і ради, але так само рада може заблокувати роботу голови КМДА, починаючи з того, що не надасть йому приміщення, зарплату і так далі. Це буде клінч, який точно нічого доброго не дасть киянам. Але центральна влада очевидно готова йти на такий клінч", - сказав Черненко.

Він також підкреслив, що деякі положення законопроєкту випадають з загальнодержавної логіки місцевого самоврядування. "У законопроєкті пропонують, що київський міський голова не може голосувати на сесії Київської міської ради, - це асбурд. Чому міський голова Львова чи будь-якого іншого міста може? Це щоб принизити діючого міського голову", - вважає Черненко.

За його словами, найбільша засаднича проблема цього законопроєкту полягає якраз в тому, що його розробляли проти Кличка, а не для киян.

"Якби перемогла Верещук, чи з таким завзяттям міняли закон про столицю? Моя відповідь - ні", - сказав колишній депутат.

Він пропонує "забути" про законопроєкт №2143-3 та "почати нормальний процес над новим законом про столицю".

Нагадаємо, що законопроєкт №2143-3 ухвалили в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

Документом, зокрема, пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва.

Пропонується також розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Мер Києва буде вважатися головною посадовою особою територіальної громади Києва, він буде очолювати новий виконавчий орган - Київський магістрат й очолюватиме Київраду.

Голова Київської міськадміністрації, який призначається президентом, а не обирається на виборах, здійснюватиме нагляд за дотриманням законів органами місцевого самоврядування та матиме право припиняти їх рішення.