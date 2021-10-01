У МЗС відповіли європейському аудитору, який назвав Україну найкорумпованішою в Європі

За останні три роки Україна досягла" чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури", а оцінка аудитора спирається на дані до 2019 року.

Міністерство закордонних справ вважає, що європейський аудитор Юхан Партс дозволив собі зробити кілька публічних оціночних суджень про антикорупційну політику в Україні.

Йдеться про його коментар до доповіді Європейського суду аудиторів, який аналізував ефективність інструментів допомоги Євросоюзу для України.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що ця доповідь "покриває 2016-2019 роки".

"За останні три роки Україна досягла чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури. Така робота передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, нашими зобов’язаннями за меморандумом з Міжнародним валютним фондом та Планом дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. А головне: боротьба з корупцією – абсолютний запит українського суспільства та безумовний пріоритет Президента України Володимира Зеленського", - зазначив Олег Ніколенко.

За його словами, важко не помітити досягнуті результати.

"Кілька прикладів: українська влада запустила діяльність Вищого антикорупційного суду, «перезавантажила» Національне агентство з питань запобігання корупції, повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, посилила захист викривачів корупції, закрила низку прогалин в законодавстві, аби підвищити ефективність актикорупційного контролю. Такий результат став можливим у тому числі завдяки підтримці Європейського Союзу, і ми вдячні за це європейським партнерам", - сказав речник українського МЗС.

Він визнав, що попереду ще багато роботи, аби "назавжди ліквідувати цілі корупційні екосистеми, що формувалися десятиліттями". Тому Україна дуже відповідально підходить до рекомендацій Євросоюзу. Серед найближчих кроків - ухвалення Антикорупційної стратегії на період до 2025 року.

Олег Ніколенко звернув увагу на те, що напередодні чергового саміту Україна-ЄС спостерігається активізація публічної риторики від деяких європейських сил.

"Хочеться вірити, що подекуди відірвана від реальності критика про недостатній рівень реформ не має на меті замаскувати небажання рухатися далі на шляху європейської інтеграції нашої держави. На кону не лише виконання Україною своїх зобов’язань, але і здатність ЄС послідовно дотриматися своєї позиції", - зазначив він.

Напередодні європейський аудитор Юхан Партс в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що в Європейському союзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні.