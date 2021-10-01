Ціна на газ у Європі наблизилась до $1200 за тисячу кубометрів

Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та наблизились до позначки 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані лондонської біржі ICE Futures.

Так, ціна листопадового ф'ючерса на TTF на біржі вранці 1 жовтня досягла 100 євро за МВт/год, або $1197 за тисячу кубів.

Станом на 11:03 за Києвом ціна опустилась до 93,39 євро за МВт/год. Ціна грудневого ф'ючерса станом на ранок 1 жовтня становила 94,210 євро за МВт/год.

Ціна контрактів продовжила зростати після того, як вперше в історії перетнула позначку у тисячу доларів за тисячу кубометрів.

Газові ф’ючерси на листопад 30 вересня зросли до 94,79 євро за МВт-год, або близько $1160,55 за тисячу кубів.

Грудневі контракти показували ще вищі котирування – до 94,96 євро за МВт-год (1162,51 долара за тисячу кубів).

Нагадаємо, 28 вересня ціни на газ вперше в історії сягнули $1057,18 за тисячу кубометрів. Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та 30 вересня перетнули позначку $1160,55 за тисячу кубометрів.

Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.