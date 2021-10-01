"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
Журналістів, які їдуть в поїзді на Трускавець, пересадили в інший вагон через "Слуг народу"
Журналістів, які їдуть в поїзді на Трускавець, пересадили в інший вагон через "Слуг народу"
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
ГоловнаСвіт

Ціна на газ у Європі наблизилась до $1200 за тисячу кубометрів

Газові ф'ючерси продовжують зростати в ціні.

Ціна на газ у Європі наблизилась до $1200 за тисячу кубометрів
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та наблизились до позначки 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані лондонської біржі ICE Futures.

Так, ціна листопадового ф'ючерса на TTF на біржі вранці 1 жовтня досягла 100 євро за МВт/год, або $1197 за тисячу кубів.

Станом на 11:03 за Києвом ціна опустилась до 93,39 євро за МВт/год. Ціна грудневого ф'ючерса станом на ранок 1 жовтня становила 94,210 євро за МВт/год.

Ціна контрактів продовжила зростати після того, як вперше в історії перетнула позначку у тисячу доларів за тисячу кубометрів.

Газові ф’ючерси на листопад 30 вересня зросли до 94,79 євро за МВт-год, або близько $1160,55 за тисячу кубів.

Грудневі контракти показували ще вищі котирування – до 94,96 євро за МВт-год (1162,51 долара за тисячу кубів).

 Нагадаємо, 28 вересня ціни на газ вперше в історії сягнули $1057,18 за тисячу кубометрів. Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та 30 вересня перетнули позначку $1160,55 за тисячу кубометрів.

Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також