Байден підписав закон про запобігання шатдауну в США

Крім фінансування уряду, в ньому також є положення про виділення коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та на допомогу біженцям з Афганістану.

Президент США Джо Байден в четвер увечері підписав законопроєкт про тимчасове фінансування роботи федерального уряду до 3 грудня, покликаний запобігти шатдауну.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За кілька годин до крайнього терміну, який повинен був настати опівночі з четверга на п'ятницю, документ був схвалений обома палатами Конгресу США за підтримки обох партій.

Крім фінансування уряду, в ньому містяться також положення про виділення додаткових коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та на допомогу біженцям з Афганістану.

Законопроєкт не передбачає підвищення ліміту держборгу, якого спочатку домагалися демократи в Палаті представників.

Нагадаємо, урядовий "шатдаун" в США означає практично повне припинення фінансування держструктур. Це може загрожувати мільярдними втратами країні, навіть якщо він триватиме кілька днів. Держслужбовці повинні будуть піти в неоплачувану відпустку.

Шатдаун у США, який почався ще в грудні 2018 року і тривав 35 днів, став найтривалішим в історії Америки. Президент Дональд Трамп тоді вимагав виділити більш ніж $5 мільярдів на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою, але Палата представників, якою керують демократи, відмовлялася ці гроші виділяти.

Шатдаун торкнувся співробітників Мінтрансу, МВС, Міністерства внутрішньої безпеки, Мін'юсту, Мінфіну, Мінторгу та деяких інших держвідомств, окрім Міноборони, МОЗ, Міненергетики та Міносвіти. За різними даними, приблизно 420 тисяч осіб працювали без оплати, ще 380 тисячам довелося піти у вимушену відпустку без збереження зарплати.

Раніше урядовий "шатдаун" пройшов у США у січні 2018 року. Верхня палата Конгресу США не змогла дійти до згоди і набрати потрібні 60 голосів, щоб затвердити законопроект про фінансування уряду.