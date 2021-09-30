Євросоюз може самостійно скласти список небажаних українських олігархів, - доповідач-аудитор ЄС

Аудитори Європейської рахункової палати вважають, що Євросоюз може сам розробити список українських олігархів, щоб обмежити їхню активність на європейському ринку і заборонити в'їзд до країн-членів ЄС.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів доповідач Юган Партс.

"ЄС має розробити своєрідну модель того, як поводитися з цією групою людей, щоб обмежити їх можливості діяти на європейському ринку, зокрема - відмивання грошей", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, хто саме має скласти відповідний список, Партс пояснив, що таке рішення ухвалює Європейська рада.

"Але будь-яке рішення такого типу передається до Європейської служби зовнішніх дій, де разом із країнами-членами ЄС можуть подумати про те, як заборонити в'їзд до ЄС конкретним особам, які перебувають під великою підозрою. Трохи так, як у США", - сказав він.

Партс при цьому наголосив, що йдеться не про санкції.

"Ми не говоримо про санкції, ми трохи скромніші - ми пропонуємо, що потрібно зробити, щоб ця антикорупційна стратегія була більш ефективною. І ми пропонуємо, щоб йшлося не тільки про співпрацю ЄС та українського уряду, а й щоб сам ЄС міг обмежити вплив і владу цих груп людей. Якщо ви хочете почути якісь імена, ви можете відкрити ЗМІ. Не нам називати імена, це - не робота аудиторів", - констатував Партс.

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Зазначалося, що визначені олігархами особи будуть нести певну юридичну відповідальність, яка стимулюватиме їх вийти з цього статусу.

За підрахунками Ради національної безпеки і оборони, в Україні олігархами можуть вважатися 13 осіб.

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про олігархів голосами 279 депутатів. Ухвалений закон передбачає створення реєстру олігархів, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами. Повноваження визнавати людину олігархом покладено на РНБО.