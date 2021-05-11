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РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів

Закон про олігархів пишуть на вимогу Зеленського.

РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

В Україні є 13 олігархів, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на форумі "Україна 30. Безпека країни".

"Президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, на наші внутрішньополітичні і зовнішньополітичні процеси. По тих критеріях, які в апараті РНБО ми розраховуємо, ми маємо на увазі 13 осіб, яких можна з упевненістю віднести саме до олігархічного середовища", - сказав Данілов.

Імен олігархів він не назвав.

Нагадаємо, що 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. За попередньою інформацією, визначені олігархами особи будуть нести певну юридичну відповідальність, яка стимулюватиме їх вийти з цього статусу.

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