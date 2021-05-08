Президент Латвії візьме участь у саміті Кримської платформи

Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс візьме участь в установчому саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 8 травня в форматі відеоконференції.

"Кримська платформа – це дуже важлива ініціатива України з метою не дозволити міжнародному співтовариству забути проблему Криму. Я на сто відсотків упевнений, що Україна зможе повернути Крим, і думаю, що Кримська платформа – дуже важливий політичний засіб для цього", – сказав президент Латвії.

Нагадаємо, що за задумом української влади "Кримська платформа" має стати майданчиком, що згуртує міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.

Перший саміт Кримської платформи заплановано на 23 серпня. Свою участь у ньому підтвердили, зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Польщі Анджей Дуда.

Український Крим знаходиться під російською окупацією з лютого 2014 року.