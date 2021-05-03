Візит Зеленського до Польщі: Конституція, ПДЧ та протидія російській агресії

Візит Зеленського відбувся на тлі зосередження російських військ на кордоні з Україною. Тому солідарність держав регіону не лише не втратила своєї актуальності, а й вимагає нині тісніших форм співпраці.

3 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Республіку Польща. Офіційний візит припав на святкування 230-ї річниці Конституції Республіки. В урочистостях узяли також участь лідери Литви, Латвії, Естонії — держав, які разом з Україною входили до складу Речі Посполитої – федеративної держави Польського королівства і Великого князівства Литовського, що існувала у період з 1569 по 1795 рік.

«Сила права, а не право сили»

Для Республіки Польща День Конституції – особливо важливе свято. Саме тому для відзначення 230-річчя президент Польщі Анджей Дуда запросив лідерів чотирьох дружніх держав – України, Естонії, Литви та Латвії. Сторони підписали спільну декларацію, в якій заявили про відданість продовженню діалогу та співпраці.

Фото: https://www.president.gov.ua/ Лідери Латвії, Естонії, Польщі, України та Литви

«Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах», – йдеться у документі.

Відбулася й спільна дискусія президентів щодо майбутнього Європи, під час якої Володимир Зеленський подякував своїм колегам за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, висловивши переконання, що країнам Євросоюзу слід бачити нашу державу як повноправного партнера в ЄС.

«Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте Україну. Якщо українці навіть за це бажання віддали свої життя на Майдані Незалежності, мені здається, це і є потужна країна, яка тільки зміцнить Європейський Союз. І вона це показує, вона воює на сході за свою незалежність, і воює не тільки заради незалежності України, а й за спокій на Європейському континенті», – заявив Зеленський.

Фото: https://www.president.gov.ua/ Президенти України та Литви - Володимир Зеленський та Гітанас Науседа

У своїй промові у дворі Королівського замку у Варшаві польський президент Дуда, зі свого боку, згадав минулі події, спільні для багатьох народів Центрально-Східної Європи, зокрема й боротьбу з більшовиками у 1920 році і форми протистояння Радянському Союзу в другій половині XX століття. Він згадав, що під час свого першого закордонного візиту у 2015 році він поїхав до Естонії, щоб узяти участь в Європейському дні пам’яті жертв тоталітарних режимів.

«Ця пам’ять залишається дуже живою серед нас, тому після розпаду радянської тюрми народів, коли держави Центрально-Східної Європи відновили своє незалежне існування, наша частина світу все ще виступає на захисті справедливого міжнародного порядку, порядку заснованого на силі права, а не на праві сили», – заявив Дуда.

Слова польського лідера давали чітко зрозуміти, яку роль регіон відігравав і продовжує відігравати для безпеки континенту. Адже святкування 230-го ювілею Конституції припало на безпрецедентне зосередження російських військ на кордоні з Україною.

Фото: https://www.president.gov.ua/ Лідери п'яти держав на святкуванні 230-ї річниці Конституції Польщі

ПДЧ для України

У рамках візиту відбулися двосторонні переговори Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Президент Польщі висловив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. Він також розповів українському колезі про майбутній саміт так званої «Бухарестської дев’ятки» (дев’яти держав НАТО, розташованих на східному фланзі Альянсу), який відбудеться за тиждень у Бухаресті. Як зазначив Дуда, саміт буде присвячений, зокрема, й проблемам безпеки.

«Думаю, що питання України та Білорусі буде там дуже, дуже важливою темою. Особливо Україна та остання присутність Росії на українському кордоні», – зауважив лідер Польщі.

Втім, найбільш цікавою була позиція Варшави щодо порядку денного майбутнього саміту НАТО, який незабаром має відбутися у Брюсселі. Дуда акцентував, що там також порушуватиметься питання безпеки України. Президент Польщі додав:«По-перше, це питання безпеки України як такої, а отже, і безпеки всієї Центральної Європи. По-друге, це також питання формалізованої вказівки Україні шляху, по якому вона може приєднатися до Північноатлантичного Альянсу».

Фото: https://www.president.gov.ua/ Президент Польщі Анджей Дуда

Це виявилося найцікавішим сигналом, який Варшава надіслала українській стороні. Дуда зазначив, що йдеться про «дорожню карту» членства в НАТО і що на даний момент це є принциповим питанням, за яке зараз бореться Україна. Глава Республіки також вказав, що Польща та інші «друзі України в Східній частині Європи» підтримують нашу державу.

Двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України. «У цьому відношенні, очевидно, Польща також постійно підтримує Україну», – заявив Дуда.

Зустрічний візит Анджея Дуди до Києва очікується у серпні під час урочистостей до Дня незалежності України. Зокрема, очільник Польщі планує взяти участь в установчому саміті Кримської платформи. А трохи згодом Дуда має відвідати саміт глав держав «Люблінського трикутника», який українською стороною було запропоновано провести у Києві.