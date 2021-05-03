Кулеба: загроза в Азовському морі є безпрецедентно великою

"На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував перекидання Росією сил в Азовське море.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Є велика зараз загроза в Азовському морі. Вона є безпрецедентно великою. Перекидання кораблів з Каспійського моря в Азов – це і суттєва безпекова загроза, і в принципі крок до взяття цього морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які в нас є (і двосторонні, і на міжнародних майданчиках), задіяні. Але знову ж таки це юридичні і політичні інструменти", – наголосив міністр.

"На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою. І тому ми також працюємо, допомагаємо Міноборони в зміцнені ВМС України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 22 квітня Міноборони РФ провело в окупованому Криму "міжвидові навчання", на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

23 квітня Міноборони РФ заявило, що почало перекидати війська в пункти постійної дислокації.