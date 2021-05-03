В Одесі пройшов Марш захисників міста
В Одесі пройшов Марш захисників міста
NASA призупинило угоду з Маском щодо відрядження астронавтів на місяць через скарги
NASA призупинило угоду з Маском щодо відрядження астронавтів на місяць через скарги
Американський космічний корабель компанії Маска повернувся на Землю з чотирма астронавтами
Американський космічний корабель компанії Маска повернувся на Землю з чотирма астронавтами
Проросійські тролі писали коментарі під текстами провідних англійських ЗМІ для дезінформації щодо України, - МЗС Великобританії
Проросійські тролі писали коментарі під текстами провідних англійських ЗМІ для дезінформації щодо України, - МЗС Великобританії
Зеленський назвав святкування Великодня вдома проявом турботи й любові і поїхав у Карпати
Зеленський назвав святкування Великодня вдома проявом турботи й любові і поїхав у Карпати
Всі 27 країн Євросоюзу засудили введені Росією санкції
Всі 27 країн Євросоюзу засудили введені Росією санкції
Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
Незалежні експерти з комітету призначень в наглядові ради призупиняють роботу в Україні, - ЗМІ
Незалежні експерти з комітету призначень в наглядові ради призупиняють роботу в Україні, - ЗМІ
Велика Палата Верховного Суду скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом
Велика Палата Верховного Суду скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом
ГоловнаСвіт

Кулеба: загроза в Азовському морі є безпрецедентно великою

"На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою".

Кулеба: загроза в Азовському морі є безпрецедентно великою
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба  прокоментував перекидання Росією сил в Азовське море.

Про це  він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Є велика зараз загроза в Азовському морі. Вона є безпрецедентно великою. Перекидання кораблів з Каспійського моря в Азов – це і суттєва безпекова загроза, і в принципі крок до взяття цього морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які в нас є (і двосторонні, і на міжнародних майданчиках), задіяні. Але знову ж таки це юридичні і політичні інструменти", – наголосив міністр.

"На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою. І тому ми також працюємо, допомагаємо Міноборони в зміцнені ВМС України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 22 квітня Міноборони РФ провело в окупованому Криму "міжвидові навчання", на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

23 квітня Міноборони РФ заявило, що почало перекидати війська в пункти постійної дислокації.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також