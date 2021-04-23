Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росія почала повертати війська з "навчань" у Криму

У травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону.

Росія почала повертати війська з "навчань" у Криму
Фото: facebook/Минобороны России

Російські військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, почали повертатися на бази.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міноборони РФ.

"23 квітня війська (сили) Південного військового округу та Повітряно-десантних військ, задіяні у заходах раптової перевірки, розпочали повернення у пункти постійної дислокації. Наразі військові підрозділи та з'єднання здійснюють марші на залізничні станції вантаження та аеродроми, здійснюють вантаження на десантні кораблі, залізничні платформи та літаки військово-транспортної авіації", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони РФ стерджують, що вже відбулося завантаження у великі десантні кораблі підрозділів морської піхоти, техніки та озброєння Каспійської флотилії та Чорноморського флоту.

"Морським піхотинцям належить здійснити перекидання у пункти постійної дислокації комбінованим способом - морським транспортом, залізничним транспортом та здійсненням маршів", - зазначається у повідомленні.

Після навчань Крим також залишають війська хімзахисту Південного військового округу, у залізничний транспорт завантажена техніка й озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання ПВО.

Зазначимо, що аналітик НАТО Енді Сколлік згадує, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні - отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.

Нагадаємо, 22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму відбулися успішно. Він також повідомив, що з 23 квітня війська починають повертатися у місця постійної дислокації.

З березня Росія стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За даними Пентагону, РФ зібрала майже 150 тисяч військових. Через це Володимир Зеленський записав звернення, в якому окремо запросив Путіна на переговори в "будь-якій частині українського Донбасу". У російському сенаті заявили, що "пропозиція про зустріч не має ніякого сенсу. Це - заява хорошого актора".

Пізніше прессекретар Путіна заявив, що президент отримав текст виступу Зеленського з пропозицією про зустріч, але, можливо, ще не встиг з ним ознайомитися. Сам президент РФ у відповідь запросив президента України до Москви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також