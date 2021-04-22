Путін відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі: чекаємо в Москві в будь-який зручний час

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін заявив, що керівництво України "зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські стосунки".

"Це стосується низки проблем у двосторонніх стосунках, це стосується ставлення до РПЦ і її руйнування, спроби руйнування. Це стосується до російської мови й до російськомовних громадян України, і до російських громадян, які проживають в Україні... Дуже багато кроків, про які ми лише шкодуємо", - сказав президент РФ.

"Якщо президент Зеленський хоче почати відновлення цих стосунків, ми будемо це тільки вітати. Залишається питання - що хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "республік" "ЛНР" і "ДНР", а потім вирішувати проблеми з представниками третіх країн, якою є Росія. А якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - додав Путін.

Нагадаємо, президент Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував президенту РФ Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

У російському сенаті заявили, що "пропозиція про зустріч не має ніякого сенсу. Це - заява хорошого актора".

Пізніше прессекретар Путіна заявив, що президент отримав текст виступу Зеленського з пропозицією про зустріч, але, можливо, ще не встиг з ним ознайомитися.

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