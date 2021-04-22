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Путін відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі: чекаємо в Москві в будь-який зручний час

Президент РФ вважає, що українське керівництво "руйнує російсько-українські стосунки".

Путін відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі: чекаємо в Москві в будь-який зручний час
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін заявив, що керівництво України "зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські стосунки".

"Це стосується низки проблем у двосторонніх стосунках, це стосується ставлення до РПЦ і її руйнування, спроби руйнування. Це стосується до російської мови й до російськомовних громадян України, і до російських громадян, які проживають в Україні... Дуже багато кроків, про які ми лише шкодуємо", - сказав президент РФ.

"Якщо президент Зеленський хоче почати відновлення цих стосунків, ми будемо це тільки вітати. Залишається питання - що хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "республік" "ЛНР" і "ДНР", а потім вирішувати проблеми з представниками третіх країн, якою є Росія. А якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - додав Путін.

Нагадаємо, президент Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував президенту РФ Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

У російському сенаті заявили, що "пропозиція про зустріч не має ніякого сенсу. Це - заява хорошого актора".

Пізніше прессекретар Путіна заявив, що президент отримав текст виступу Зеленського з пропозицією про зустріч, але, можливо, ще не встиг з ним ознайомитися.

За останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. В РНБО заявили, що мониторять ситуацію і готовляться до будь-якого розвитку подіій. Читайте про це в інтерв'ю секретаря РНБО для LB.ua - Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна».

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