В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі

"Пропозиція про зустріч не має ніякого сенсу. Це - заява хорошого актора".

В Росії відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з Володимир Путіним на Донбасі.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимира Джабарова.

"Пропозиція Володимира Зеленського про зустріч з російським лідером на Донбассі не має ніякого сенсу. Це - заява хорошого актора", - сказав він.

Джабаров також заявив, що Россія не вважає окуповані території Донбасу українськими.

"Він (Зеленський, - ред.) пропонує зустріч на українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює", - сказав сенатор.

Нагадаємо, президент Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував президенту РФ Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

За останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. В РНБО заявили, що мониторять ситуацію і готовляться до будь-якого розвитку подіій. Читайте про це в інтерв'ю секретаря РНБО для LB.ua - Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна».