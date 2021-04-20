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Влада Індії оголосила про другу хвилю коронавірусу

Прем'єр-міністр зазначив, що цього року країна краще підготувалася до боротьби з COVID-19.

Влада Індії оголосила про другу хвилю коронавірусу
Фото: twitter.com/SabraNoordeen

Влада Індії заявила про початок другої хвилі коронавірусу в країні. Кількість нових випадків стрімко продовжує зростати вже більше 40 днів.

Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Ми стикаємося з другою хвилею COVID-19. Я розумію ваш біль і висловлюю співчуття сім'ям, які втратили своїх близьких через ковід", - сказав Моді.

При цьому прем'єр зазначив, що цього року країна краще підготувалася до боротьби з COVID-19.

"У минулому році у нас не було лабораторій, комплектів для виробництва засобів індивідуального захисту, мало знань про те, як боротися з пандемією. Зараз у нас є значні запаси... Спільними зусиллями ми можемо подолати важку ситуацію", - наголосив Моді .

Він зазначив, що Індія розгорнула найбільшу в світі програму вакцинації від коронавірусу. Щеплення вже зробили більше 120 мільйонів осіб, а з 1 травня вакцина буде доступна всім людям старше 18 років.

Нагадаємо, станом на 12 квітня Індія опинилася на другій позиції у світі за кількістю випадків ковіду, після Бразилії.

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