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У Росії планують визнати фонд Навального екстремістським та заборонити

Московська прокуратура вже подала відповідний позов до суду. 

У Росії планують визнати фонд Навального екстремістським та заборонити
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Москви звернулась до суду з проханням заборонити діяльність організацій, пов'язаних з опозиціонером Олексієм Навальним.

На сайті прокуратури повідомляється, що Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян та штаби Навального "здійснюють екстремістську діяльність, дестабілізують суспільно-політичну обстановку в країні".

Прихильникам Навального закидають заклики до насильства, екстремізму, масових заворушень та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

"Ці організації діють в активній координації та на замовлення різних зарубіжних центрів, провідних деструктивні дії відносно Росії. Як зазначалося раніше, фактичними цілями їх діяльності є створення умов для зміни основ конституційного ладу, зміни влади і реалізації сценарію «кольорової революції", - йдеться в заяві прокуратури.

Нагадаємо, що Навальний з січня 2021 року знаходиться за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей.

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