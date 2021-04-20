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Президент Чаду загинув одразу після переобрання на шостий термін

Ідріс Дебі знаходився при владі з 1990 року.

Президент Чаду загинув одразу після переобрання на шостий термін
Фото: EPA/UPG

Президент Чаду Ідріс Дебі загинув одразу переобрання на шостий термін.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на заяву військових на національному радіо.

За 68-річного президента, який знаходився при владі з 1990 року, на виборах 11 квітня проголосували 79% виборців. Результати волевиявлення в Чаді оголосили у понеділок, 19 квітня. Наступного дня, 20 квітня, він помер від ран, отриманих під час бою з повстанським угрупуванням на півночі держави.

Як повідомляє видання African Report, Дебі мав виступити з переможною промовою, але натомість вирішив приїхати на фронт.

За неофіційною інформацією, президента вбили повстанці з "Фронту за зміни та згоду в Чаді" (FACT), які прийшли з Лівії на минулому тижні, 11 квітня. Їх метою було заявлено повалення влади Дебі.

За інформацією Radio-France Internationale, влада у Чаді на півтора роки перейде до військової ради на чолі з сином убитого президента Махаматом Дебі Ітно.

Нагадаємо, що Ідріс Дебі прийшов до влади у Чаді в грудні 1990 року внаслідок повстання проти президента Хіссена Хабре.

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