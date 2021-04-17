Помер письменник Володимир Яворівський

Громадсько-політичний діяч помер на 79 році життя.

На 79 році життя помер український письменник, громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський.

Про це ексдепутат Львівської міської ради Ігор Телішевський написав у соцмережі Facebook.

Причина смерті наразі невідома.

Володимир Яворівський - український письменник, громадсько-політичний діяч, народний депутат України I, II, IV-VІІ скликань.

Із жовтня 2001 по листопад 2011 року – голова Національної спілки письменників України. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, у Львові внаслідок ускладнень відкоронавірусу померла відома художниця Вікторія Ковальчук.