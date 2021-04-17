ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції
ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції
Закарпатська церковна аномалія: погляд з Києва
Закарпатська церковна аномалія: погляд з Києва
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через заморозки
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через заморозки
У New York Times обурилися спорядженням збірної Росії на Олімпіаду в Токіо
У New York Times обурилися спорядженням збірної Росії на Олімпіаду в Токіо
Джо Байден Путіну: "Час зайнятися деескалацією"
Джо Байден Путіну: "Час зайнятися деескалацією"
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Володимир Бугров: «До будь-якої влади університетське середовище завжди налаштоване критично»
Володимир Бугров: «До будь-якої влади університетське середовище завжди налаштоване критично»
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
ГоловнаКультура

Помер письменник Володимир Яворівський

Громадсько-політичний діяч помер на 79 році життя.

Помер письменник Володимир Яворівський
Фото: galinfo.com.ua

На 79 році життя помер український письменник, громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський.

Про це ексдепутат Львівської міської ради Ігор Телішевський написав у соцмережі Facebook.

Причина смерті наразі невідома.

Володимир Яворівський - український письменник, громадсько-політичний діяч, народний депутат України I, II, IV-VІІ скликань.

Із жовтня 2001 по листопад 2011 року – голова Національної спілки письменників України. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, у Львові внаслідок ускладнень відкоронавірусу померла відома художниця Вікторія Ковальчук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також