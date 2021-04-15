Книжковий Арсенал знову перенесли через коронавірус

У зв’язку із тривалим зростанням кількості хворих на коронавірусну хворобу у Києві та продовженням локдауну в регіоні організатори Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал" вирішили змінити дати його проведення у 2021 році. З травня Книжковий Арсенал перенесено на 23-27 червня 2021 року.

Про це інформує пресслужба фестивалю.

"Вчора було подовжено локдаун, і ми розуміємо, що дата його закінчення може виявитись неостаточною - ситуація з ковідом загрозлива. Планувати таку велику подію при такій несталості неможливо. Ми розуміємо, що у нас є два варіанти - вже зараз скасувати Книжковий Арсенал цього року наживо або зробити спробу врятувати фестиваль. Ми обираємо другий пункт", - сказала директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Повідомляється, що в червні фестиваль збереже свій гібридний формат: книжковий ярмарок, події кураторських програм, нагородження переможців конкурсів Найкращий книжковий дизайн та Антитвір відбудуться наживо в Мистецькому арсеналі. Частина цих подій складе онлайн-програму Книжкового Арсеналу, яку можна буде подивитись з будь-якого куточка світу. Дистанційно відбудуться програми професійного розвитку для видавців і літменеджерів, зокрема і "Література на експорт", що спрямована на збільшення перекладів української літератури за кордоном.

Квитки на Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" продаватимуться виключно онлайн. Фестиваль передбачає послотну відвідуваність: купити квиток можна буде лише на певний слот і зайти в Арсенал у певний час. Це допоможе уникнути черг і небезпечного скупчення людей.

Про старт продажу квитків, а також програму Х Книжкового Арсеналу буде оголошено додатково.

Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" засновано і проводиться Мистецьким арсеналом з 2011 року. Щороку він збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інституцій, понад 55 тисяч відвідувачів.

У 2019 році Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" отримав звання "Найкращий літературний фестиваль світу".

Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" був запланований на 20-24 травня 2020 року, проте не відбувся через пандемію та локдаун.