У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Двоє людей поранено внаслідок стрілянини у Києві
Двоє людей поранено внаслідок стрілянини у Києві
ГоловнаКультура
Спецтема
Сезон кинонаград

​Фільм "Земля кочівників" отримав головні нагороди Британської кіноакадемії

Його авторка китаянка Хлоя Джао отримала премію як найкращий режисер.

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) оголосила лауреатів премії 2021 року, пише BBC.

Найкращим фільмом визнано стрічку "Земля кочівників" про американців, які втратили свої домівки під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.

Фото: EPA/UPG

Його авторка - китаянка Хлоя Джао - отримала премію як "Найкращий режисер". Вона стала другою жінкою в 53-річній історії BAFTA, якій дістався приз в цій категорії. Виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд отримала приз як найкраща актриса.

На початку березня "Земля кочівників" отримала "Золотий глобус".

Найкращим актором визнали 83-річного Ентоні Хопкінса за роль у фільмі "Батько". Востаннє він отримав приз BAFTA 24 роки тому.

Найкращою актрисою другого плану визнали Юн Е-джон за роль у фільмі "Мінар", а найкращим актором другого плану - Деніела Калуя з фільму "Юда і чорний месія".

Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж зазвичай, через пандемію Covid-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також