​Фільм "Земля кочівників" отримав головні нагороди Британської кіноакадемії

Його авторка китаянка Хлоя Джао отримала премію як найкращий режисер.

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) оголосила лауреатів премії 2021 року, пише BBC.

Найкращим фільмом визнано стрічку "Земля кочівників" про американців, які втратили свої домівки під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.

Фото: EPA/UPG

Його авторка - китаянка Хлоя Джао - отримала премію як "Найкращий режисер". Вона стала другою жінкою в 53-річній історії BAFTA, якій дістався приз в цій категорії. Виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд отримала приз як найкраща актриса.

На початку березня "Земля кочівників" отримала "Золотий глобус".

Найкращим актором визнали 83-річного Ентоні Хопкінса за роль у фільмі "Батько". Востаннє він отримав приз BAFTA 24 роки тому.

Найкращою актрисою другого плану визнали Юн Е-джон за роль у фільмі "Мінар", а найкращим актором другого плану - Деніела Калуя з фільму "Юда і чорний месія".

Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж зазвичай, через пандемію Covid-19.