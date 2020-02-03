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Названы лауреаты кинопремии BAFTA

Лента "1917" получила сразу семь наград. 

Названы лауреаты кинопремии BAFTA
Фото: https://twitter.com/BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) огласила лауреатов премии 2020 года. Лучшим фильмом была признана лента "1917" (реж. Сэм Мэндес), описывающая события разгара Первой мировой войны, говорится на сайте премии. Всего этот фильм получил семь наград. 

Так, "1917" победил в номинации "Лучший британский фильм", "Лучший звук", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшие визуальные эффекты". Сэм Мэндес также получил звание лучшего режиссера. 

За лучший оригинальный сценарий и в категории "Фильм на иностранном языке" наградили "Паразиты", среди анимационных фильмов победителем признали "Клаус", за выдающийся дебют наградили ленту Bait ("Наживка"), среди документальных фильмов отметили For Sama ("Для Самы"), приз за лучший адаптированный сценарий получил "Кролик Джо Джо". 

Лучшей актрисой была признана Рене Зельвегер за роль в "Джуди", лучшим актером стал Хоакин Феникс, сыгравший Джокера. Лора Дерн получила приз как лучшая актриса второго плана за "Свадебную историю", обладателем звания "Лучший актер второго плана" стал Брэд Питт за "Однажды в Голливуде". 

"Джокер" получил призы за лучший саундтрек и кастинг. "Лучший монтаж" получил "Le Mans '66", за костюмы отметили "Маленьких женщин", за грим и прически – Bombshell, лучшим британским анимационным коротким метром признали "Дедушка был романтиком", а лучшей британской короткометражкой – "Обучение катанию на скейтборде в военной зоне", а восходящей звездой признали Мишеля Варда. 

Напомним, что "Оскар 2020" будет объявлен 9 февраля. Украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" попал лонг-лист в категории "Международный полнометражный фильм". Он был единственным национальном претендентом на премию "Оскар" в этом году, но не вошел в короткий список.

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